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Meteoroloji'den turuncu kod! Valilik açıkladı: O İlin, 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi!

Meteoroloji'den o, il için turuncu kod verildi! Valilik açıkladı: O İlin, 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi! İşte o il ve ilçeler...

Meteoroloji'den turuncu kod! Valilik açıkladı: O İlin, 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi!
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Meteoroloji'den o, il için turuncu kod verildi! Valilik açıkladı: O İlin, 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi! İşte o il ve ilçeler...

Meteoroloji'den turuncu kod! Valilik açıkladı: O İlin, 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

Meteoroloji'den turuncu kod! Valilik açıkladı: O İlin, 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi!

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Hayat ve Yaşam
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