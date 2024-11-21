Meteoroloji'den turuncu kod! Valilik açıkladı: O İlin, 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi! Meteoroloji'den o, il için turuncu kod verildi! Valilik açıkladı: O İlin, 6 ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi! İşte o il ve ilçeler...