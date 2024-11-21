  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Bakan resmen açıkladı

16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Bakan resmen açıkladı

İngiltere'nin Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle, 16 yaşından küçük çocuklara yönelik sosyal medya yasaklarının "masada" olduğunu söyledi.

16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Bakan resmen açıkladı
Yayınlanma:

BBC'ye konuşan İngiltere Teknoloji Bakanı Peter Kyle, 16 yaşından küçükler için sosyal medya yasağının "masada" olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle, 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklamanın gündemde olduğunu açıkladı. Kyle ayrıca, sosyal medya ve akıllı telefonların gençleri nasıl etkilediği konusunda daha fazla araştırma yapılacağını duyurdu.

Kur korumalı mevduatta son durum! Resmi rakamlar açıklandıKur korumalı mevduatta son durum! Resmi rakamlar açıklandı

Ronaldo hayal kırıklığı yarattı! Konuğu Messi mi olacak?Ronaldo hayal kırıklığı yarattı! Konuğu Messi mi olacak?

Bitcoin yatırımcısı çok mutlu! Bitcoin 100 bin dolara yürüyorBitcoin yatırımcısı çok mutlu! Bitcoin 100 bin dolara yürüyor



Kyle, Medya Düzenleyicisi tarafından Ofcom'a gönderilen "stratejik niyet mektubunda", Çevrimiçi Güvenlik Yasası (OSA) kapsamında düzenleyicinin yeni yetkilerinin elde edilmesiyle ilgili olarak önceliklerinin ne olduğunu belirtti. Kyle, gelecek yıl yürürlüğe girecek Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nı yürütmekle görevli İletişim Ofisi'nin (Ofcom) teknoloji şirketlerine karşı daha sert kararlar alması gerektiğini söyledi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Global Firepower dünyanın en güçlü donanmalarını açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Son dakika! Rusya Ukrayna'yı balistik füzeyle vurdu: 3. Dünya savaşının fitili ateşlendi mi?
Son dakika! Rusya Ukrayna'yı balistik füzeyle vurdu: 3. Dünya savaşının fitili ateşlendi mi?
Marketlere 'Kontrol edin' çağrısı: Bir firmaya ait organik havuçlarda ölümcül bakteriye rastlandı!
Marketlere 'Kontrol edin' çağrısı: Bir firmaya ait organik havuçlarda ölümcül bakteriye rastlandı!
Hamaney öldü mü, komada mı? Hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?
Hamaney öldü mü, komada mı? Hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?
Dünya ülkeleri arasında askeri ordusuna en çok güvenen ülke açıklandı! Türk halkı ordusuna güven konusunda kaçıncı sırada?
Dünya ülkeleri arasında askeri ordusuna en çok güvenen ülke açıklandı! Türk halkı ordusuna güven konusunda kaçıncı sırada?
Almanya'da Türk kızına okul tuvaletinde saldırı!
Almanya'da Türk kızına okul tuvaletinde saldırı!
101 yaşındaki Japon prenses hayata gözlerini yumdu
101 yaşındaki Japon prenses hayata gözlerini yumdu