16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Bakan resmen açıkladı

BBC'ye konuşan İngiltere Teknoloji Bakanı Peter Kyle, 16 yaşından küçükler için sosyal medya yasağının "masada" olduğunu söyledi.



İngiltere'nin Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle, 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklamanın gündemde olduğunu açıkladı. Kyle ayrıca, sosyal medya ve akıllı telefonların gençleri nasıl etkilediği konusunda daha fazla araştırma yapılacağını duyurdu.

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Kyle, Medya Düzenleyicisi tarafından Ofcom'a gönderilen "stratejik niyet mektubunda", Çevrimiçi Güvenlik Yasası (OSA) kapsamında düzenleyicinin yeni yetkilerinin elde edilmesiyle ilgili olarak önceliklerinin ne olduğunu belirtti. Kyle, gelecek yıl yürürlüğe girecek Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nı yürütmekle görevli İletişim Ofisi'nin (Ofcom) teknoloji şirketlerine karşı daha sert kararlar alması gerektiğini söyledi.