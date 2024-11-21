Yasmin Erbil yine isyan etti! Babasıyla başı dertte

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahis reklamı ve teşvik soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldılar. Erbil ve Ortaç için en yüksek ceza olan üç yıldan fazla hapis cezası istenmişti.

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Kızı Yasmin Erbil, önceki gün çok sevdiği TikTok'a geri dönen ve takipçileriyle dertleşen ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil ile ilgili olarak konuştu.

Stresten egzaması, onun için çok zor bir süreç oldu. Bizim tavsiyemiz her zaman egzama kremini kullanmak. Stres nedeniyle artık dışarı çıkamıyor. TikTok'a dahil oluyor. Normalde onu uyarıyoruz ama yine de girmiş. İnsanlarla birlikte olmayı sever. Ekrana çıkmadığı için o zevki orada alıyor. Babalar genellikle bizi tam tersi yönde uyarır. Babama güveniyorum çünkü dürüst ve sağduyulu bir insandır. Normal babam..."