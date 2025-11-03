Pendik Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Yüzme Şenliği...

“Pendik Belediyesi Yüzme Şenlikleri” Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar sörf yarışması, simit çekme yarışması ve su üstü koşusu gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle hem eğlendi hem yarıştı. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara hatıra madalyası ve sırt çantası hediye edildi.

Hatıra madalyası ve sırt çantası hediye edildi

Etkinliğe katılan her çocuğa hatıra madalyası ve sırt çantası hediye edildi. Gün boyunca süren şenlikte, aileler de tribünlerden çocuklarını izleyerek coşkuya ortak oldu.