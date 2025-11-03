  1. Anasayfa
  3. Pendik Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Yüzme Şenliği...

"Pendik Belediyesi Yüzme Şenlikleri" Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar sörf yarışması, simit çekme yarışması ve su üstü koşusu gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle hem eğlendi hem yarıştı.

“Pendik Belediyesi Yüzme Şenlikleri” Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar sörf yarışması, simit çekme yarışması ve su üstü koşusu gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle hem eğlendi hem yarıştı. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara hatıra madalyası ve sırt çantası hediye edildi.

screenshot-1-001.jpg

Pendik Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında “Yüzme Şenlikleri” düzenledi. Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 8–12 yaş arası çocuklar doyasıya eğlendi.

screenshot-2-001.jpg

Şenlikte, çocuklar için sörf yarışması, dönme dolap, simit çekme yarışması ve su üstü koşusu gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem spor yaptı hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

screenshot-3-001.jpg

Hatıra madalyası ve sırt çantası hediye edildi

Etkinliğe katılan her çocuğa hatıra madalyası ve sırt çantası hediye edildi. Gün boyunca süren şenlikte, aileler de tribünlerden çocuklarını izleyerek coşkuya ortak oldu.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

