  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu!

Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu!

Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu!
Yayınlanma:

Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilin içinde hareketsiz şekilde durduğu görülünce durum polis ekiplerine haber verildi.

Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu!

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu!

Satışı yasaklandı! Sağlık bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın!Satışı yasaklandı! Sağlık bakanlığı toplatma kararı aldı: Evinizde kullanıyorsanız derhal atın!

Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!

Balıkesir'deki patlamaya ilişkin bakan Tunç'dan önemli açıklamalar!Balıkesir'deki patlamaya ilişkin bakan Tunç'dan önemli açıklamalar!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!
Son dakika! Kayseri'de bir imalathanede patlama meydana geldi!
Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu!
Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar alevlere teslim oldu!
Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!
Patlama sonrasında ortaya çıkan görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi!
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı
Balıkesir'de mühimmat fabrikası patlamasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 11 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı
İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!
İstanbul Avcılar'da yol verme kavgası: Trafiğin ortasında durup boks yaptılar!
Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!
Erzurum'da bir gencin üzerine buz kütlesi düştü!
Bakan yerli kaya rakamlarla açıkladı! Bugüne kadar kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Bakan yerli kaya rakamlarla açıkladı! Bugüne kadar kaç Suriyeli ülkesine döndü?