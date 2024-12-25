Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu!
Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.
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Zonguldak'ta sır dolu ölüm: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilin içinde hareketsiz şekilde durduğu görülünce durum polis ekiplerine haber verildi.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.
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