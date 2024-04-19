İstanbulun göbeğinde maymun paniği! Firar eden maymun binalara tırmandı!

Fatih’te firari maymun ‘Momo’ yine sahibinden kaçarak vatandaşların meraklı bakışları arasında sokaklara indi. Momo, binalara tırmanarak vatandaşları peşinden koştururken o anlar çevredeki bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

YAYINLAMA
Google News
İstanbulun göbeğinde maymun paniği! Firar eden maymun binalara tırmandı!

Fatih’te firari maymun ‘Momo’ yine sahibinden kaçtı. Momo, binalara tırmanarak vatandaşları peşinden koştururken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbulun göbeğinde maymun paniği! Firar eden maymun binalara tırmandı!

Fatih Balat'ta Momo adlı maymun geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine sahibinden kaçarak ortalığı karıştırdı. Binalara tırmanan Momo, görenleri şaşkına çevirdi. Bir binanın 3. katında pencerenin önünde bekleyen Momo’yu sokaktaki çocuklar ilgiyle izledi.

İstanbulun göbeğinde maymun paniği! Firar eden maymun binalara tırmandı!

Çocuklar Momo ile eğlenceli vakit geçirirken bazı vatandaşlar maymunun çocuklara saldırmasından tedirgin oldu. Firari maymunun binalara tırmandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Öte yandan, bir süre sonra firari maymun yakalanarak sahibi tarafından götürüldüğü öğrenildi.

Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!

DEM Parti, skandallarına bir yenisini daha ekledi! Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı!DEM Parti, skandallarına bir yenisini daha ekledi! Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı!

Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!

Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tokat depreminde hasar tepsitleri açıklandı: 5 bina yıkıldı, 15 bina ağır hasar aldı
Tokat depreminde hasar tepsitleri açıklandı: 5 bina yıkıldı, 15 bina ağır hasar aldı
Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!
Zonguldak'ta ilginç görüntüler! Jandarma üniforması ile vatandaşlara GBT kontrolü yapan kadın, gözaltına alındı!
Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!
Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!
DEM Parti, skandallarına bir yenisini daha ekledi! Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı!
DEM Parti, skandallarına bir yenisini daha ekledi! Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı!
Son Haberler
İstanbulun göbeğinde maymun paniği! Firar eden maymun binalara tırmandı!
İstanbulun göbeğinde maymun paniği! Firar eden maymun binalara tırmandı!
Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!
Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!
Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!
Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!
Aydın'da dehşet dakikalar! Hesap yüzünden çıkan kavgada, uzun namlulu silahlar çekildi!
Aydın'da dehşet dakikalar! Hesap yüzünden çıkan kavgada, uzun namlulu silahlar çekildi!
Erzincan'daki maden faciasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Erzincan'daki maden faciasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Bursa'da şafak operasyonu nefes kesti! 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı deldiği duvardan kaçmaya çalıştı!
Bursa'da şafak operasyonu nefes kesti! 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı deldiği duvardan kaçmaya çalıştı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Polat çifti hakkında yeni gelişme! Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı tahliye kararını açıkladı!
Polat çifti hakkında yeni gelişme! Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı tahliye kararını açıkladı!
2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı
2 şartla dev destek! 70 bin TL destek başvurusu başladı
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
Türkiye sallanıyor! Uzmanlar tarih verdi! Tokat'ta yaşanan deprem, 7.5 büyüklüğünün habercisi!
Türkiye sallanıyor! Uzmanlar tarih verdi! Tokat'ta yaşanan deprem, 7.5 büyüklüğünün habercisi!
Son Dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 4,5 büyüklüğünde deprem!
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…