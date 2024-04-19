DEM Parti, skandallarına bir yenisini daha ekledi! Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı!

Diyarbakır’da büyükşehir belediyeyi kazanan DEM Parti, meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı.Yerel seçimlerde Diyarbakır'ı kazanan DEM Parti, büyükşehir belediyesi meclis salonunda skandal bir karara imza attı.
Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı.Yapılan yerel seçimleri Diyarbakır'da DEM Parti kazandı.
DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek kararlara imza attı.
TÜRK BAYRAĞINI KALDIRDILAR
Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı.
Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi.
Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.
Kaynak: Haber7
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