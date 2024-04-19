Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın aramasında elbise dolabının içindeki gizli bölmeden çıktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (40) isimli şahsın bulunduğu ikamette arama yapıldı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı 5. JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan aramada ilk etapta şahıs tespit edilemedi. Evde gizli bölme olabileceği değerlendirilerek yapılan detaylı inceleme sonucunda ikametin yatak odasında bulunan elbise dolabının sağ ve sol bölmelerinin derinliklerinin farklı olduğu ve dolapta gizli bölme olduğu tespit edildi.

Yapılan aramada şahıs saklanmış olduğu gizli bölmede yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEM Parti, skandallarına bir yenisini daha ekledi! Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı!

Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!

Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!

Aydın'da dehşet dakikalar! Hesap yüzünden çıkan kavgada, uzun namlulu silahlar çekildi!