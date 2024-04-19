Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adresine yapılan baskında, elbise dolabının içindeki gizli bölmeden çıktı.

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Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın aramasında elbise dolabının içindeki gizli bölmeden çıktı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (40) isimli şahsın bulunduğu ikamette arama yapıldı.

Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı 5. JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan aramada ilk etapta şahıs tespit edilemedi. Evde gizli bölme olabileceği değerlendirilerek yapılan detaylı inceleme sonucunda ikametin yatak odasında bulunan elbise dolabının sağ ve sol bölmelerinin derinliklerinin farklı olduğu ve dolapta gizli bölme olduğu tespit edildi.

Jandarma operasyonundan şok görüntüler! Aranan hırsız elbise dolabının gizli bölmesinden çıktı!

Yapılan aramada şahıs saklanmış olduğu gizli bölmede yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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