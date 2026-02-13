  1. Anasayfa
  3. Onlyfans operasyonunda son dakika: Müstehcen paylaşımlarla kazanç sağlayan 25 kişinin isimler belli oldu!

Müstehcen paylaşımlar yapan Onlyfans içerik üreticilerine müstehcenlik ve suç gelirlerinin aklanması nedeniyle 8 ilde operasyon düzenlendi, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Müstehcen paylaşımlar yapan Onlyfans içerik üreticilerine müstehcenlik ve suç gelirlerinin aklanması nedniyle 8 ilde operasyon düzenlendi, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüphelinin yurt dışında, 3 şüphelinin ise başka bir soruşturmadan tutuklu bulunduğu belirlendi. 300 milyon liralık operasyonda adı geçen tüm şüphelilerin isimleri belli oldu. İşte o isimler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı ve cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları belirlendi.

MAL VARLIKLARI

Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve buradan kazandıkları gelirle taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları ortaya çıktı.Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

8 İLDE BÜYÜK OPERASYON: 16 GÖZALTI

Şüphelilere İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede operasyon düzenlendi. Toplamda 25 şüpheli ve iki şirketin mal varlıklarına el konulurken 16 şüpheli gözaltına alındı.

İŞTE OPERASYONDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İşte operasyonda gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı:
AZRANUR AY VANDAN
EBRU ARMAN (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
MELTEM BAKIR
GİZEM AVCI
YAĞMUR ŞİMŞEK
ÖZNUR GÜVEN
CANSU BADE TAŞ

KÜBRA YURDAKUL
ARZU YILMAZ
CEYDA ERSOY (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
DERİN GÜR
DİLBER DOĞAN
EDA ALBOYA (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
EME NUR SÜDER
KADRİYE DEĞİRMENCİ

LİNA SU ÖZGEN
YAPRAK MERİÇ YÜCEL
NİSANUR KAVAK
TUĞÇE CANSU PARLAK
TÜLİN ARIKOĞLU
ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)
GİZEM BAĞDAÇİÇEK (Yurt dışı)
MERVE TAŞKIN (Yurt dışı)
BURÇİN EROL (Yurt dışı)
SERPİL CANSIZ (Yurt dışı)

