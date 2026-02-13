Onlyfans operasyonunda son dakika: Müstehcen paylaşımlarla kazanç sağlayan 25 kişinin isimler belli oldu!

MAL VARLIKLARI

Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve buradan kazandıkları gelirle taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları ortaya çıktı.Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.