Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı: Cenk Tosun'dan dikkat çeken konuşma!

"NE YAPTIM Kİ KADRO DIŞI KALDIM?"

Deneyimli golcü, kadro dışı kararı hakkında da konuştu. "Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" diyen Cenk Tosun, sürecin kendisi için şaşkınlık verici olduğunu dile getirdi.