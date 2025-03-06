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Zabıtalar saymakta zorlandı: O dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı!

Zabıtalar saymakta zorlandı: Yalova'da bir dilencinin üzerinden 164 bin lira ve bir miktar döviz çıktı. Paraları saymak için 6 personel görev aldı.

Zabıtalar saymakta zorlandı: O dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı!
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Zabıtalar saymakta zorlandı: Yalova'da bir dilencinin üzerinden 164 bin lira ve bir miktar döviz çıktı. Paraları saymak için 6 personel görev aldı.

Yalova'da bir dilencinin üzerinden 164 bin lira ve bir miktar döviz çıktı. Paraları saymak için 6 personel görev aldı. Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.

Kurumların sık sık uyarı yapmasına rağmen insanlar vicdan sömürüsü yapan dilencilere para vermeye devam ediyor. Özellikle bebeklerini alarak cami çıkışlarında insanların vicdanlarına oynayan dilencilerin üzerinden çıkan paralar akıllara durgunluk veriyor.

Zabıtalar saymakta zorlandı: O dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı!

YALOVA'DA OPERASYON YAPILDI

Yalova'da belediye ekiplerine bağlı zabıtalar kent genelinde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P'yi yakaladı.

Zabıtalar saymakta zorlandı: O dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı!

ÜZERİNDEN 164 BİN LİRA ÇIKTI

Zabıta Karakolu'na götürülen M.P'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar çıkarken, paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.

Zabıtalar saymakta zorlandı: O dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı!

Dilencilik yaparak elde edilen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı. Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.

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