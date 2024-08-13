Yunanistan orman yangınlarına teslim oldu! İlk yardıma koşan Türkiye oldu

Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a yardım için Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi. Yetkililer, şu ana kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını açıkladı. Penteli Dağı ve Maraton Gölü'ndeki çok sayıda yangın noktasına 702 itfaiyeci ve 199 araç müdahale etti.

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Yunanistan orman yangınlarına teslim oldu! İlk yardıma koşan Türkiye oldu

Yunanistan ciddi bir yangınla karşı karşıya kaldı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye tarafından Yunanistan'a yardım için gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin başkent Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na vardığını bildirdi.

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin birçok bölgesine yayılan yangın nedeniyle Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu.

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Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri kapsamında Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu Atina yönetimine iletmişti. Yunanistan da teklifi inceleyeceklerini ve gerekirse Türkiye'den yardım isteyeceklerini bildirdi. Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangının olmaması nedeniyle Yunanistan'a yardım çağrısı yapılabileceğini belirtti.

Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a yardım sağlamak için iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter göndermeyi planlıyor.

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