Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında 2 farklı senaryo!

Merkez Bankası, memur ve emekli zammını etkileyen enflasyon verisine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminlerini kullanarak emekli ve memur zammını hesaplamak mümkündür. Ocak ayında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere tüm alanlarda ödemeler artacak. Açıklanan tahminlere göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

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Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarında 2 farklı senaryo!

Yılın üçüncü enflasyon raporunda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Bu tahminler, emekli ve memur zammını hesaplamak için kullanılabilir. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni zam oranları ve memur enflasyon farkı buradadır.

Yıl sonu enflasyon tahmini %38

Enflasyon verileri, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde önemli oranlar belirledi. Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminlerini açıkladı. Banka, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38 ve üst bandını %32 olarak açıkladı. Bu nedenle, memur ve emekli zammı için en etkili iki seçenek belirlendi.

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Bunun bir sonucu olarak, yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse, memurlar ve emekli memurlar enflasyon farkını çok az alacaklar. Ocak ayında memur emeklileri ve memurlar için toplu sözleşme artışları yüzde altı olacak. Yüzde 38'lik tahmin, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte %6,62 oranında artacağı tahmin ediyor. Yüzde 42 oranında bir üst bant oluşursa, memurlar ve emekli memurlar için zam oranı yüzde 9.70 olacak.

SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar zam alacak?

Sözü edilen iki tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son altı aylık enflasyon artışlarını hesaplıyor. Son altı aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını artırdı. Buna göre altı aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu nedenle emeklilik oranı artacaktır. Üst banttaki enflasyon %42 olursa, altı aylık artış oranı %13,95 olacak.

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon %24,73 arttı. Toplu sözleşmedeki artışla birlikte memur emeklileri ve memurlar yüzde 19.31 oranında arttı. Ocak ayında, hem memurlara hem de tüm emeklilere refah payı ile birlikte %49.25 artış ve yıllık artış %86.16 oldu. Temmuz ayında açıklanan enflasyonla birlikte 7 aylık oran %28.76 oldu.

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