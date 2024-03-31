Yük gemisinin yıktığı köprünün Amerika’ya maliyeti belli oldu

Baltimore limanının kapatılması ekonomiye günde 15 milyon dolara mal oldu. Diğer yandan, sigortacılar 3 milyar dolara kadar tazminat talepleri ile karşı karşıya olduğu aktarıldı. İşte detaylar…

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Yük gemisinin yıktığı köprünün Amerika’ya maliyeti belli oldu

Haftanın başlarında Baltimore'daki büyük bir köprünün çökmesi, Amerika’da ve dünyada yankı uyandırdı. Bir sonraki duyuruya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin en işlek limanlarından biri olan Baltimore Limanı'nda gemi trafiğinin askıya alındı.

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Çarşamba günü, eyalet yetkilileri felaketteki enkazı temizlemek için çalışırken, Maryland'in federal hükümetten 60 milyon dolarlık ilk fon alacağı bildirildi. Devlet, bu acil yardım fonunun "mobilizasyon, operasyonlar ve enkaz kurtarma"yı kapsayacak olduğunu söyledi.

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KÖPRÜNÜN AMERİKA’YA MALİYETİ

Baltimore Limanı, toplam ticaret hacmi açısından ABD'nin en büyük dokuzuncu limanıdır. Otomobil, makine, tarım ekipmanları, sıvılaştırılmış doğal gaz ve şeker dahil olmak üzere kargoları işler.

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2023'te liman, ABD ile diğer ülkeler arasında yaklaşık 50 milyon ton ve 80 milyar dolarlık kargo taşıdı. ABD Maryland Temsilcisi David Trone, eyalet ve federal yetkililerin limanın kapatılmasının ekonomiye günde 15 milyon dolara mal olacağını tahmin ettiğini söyledi.

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