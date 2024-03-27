ABD seçimlerinde son durum: Veriler, Joe Biden’ın 6 eyalette önde olduğunu gösteriyor

ABD 2024 seçimleri yaklaşıyor. Küresel her finans piyasası beklentiyle izliyor. Son gelişmede, yedi önemli eyaletinin altısında Başkan Joe Biden Cumhuriyetçi Donald Trump'ı geride bıraktı.

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Bloomberg raporunda yapılan bir ankete göre, demokratların şu an itibarıyla altı eyalette liderlik kazanabileceğini vurguluyor.

BAŞKAN BİDEN ALTI EYALETE LİDERLİK EDİYOR

Yedi önemli eyaletinin altısında, Başkan Joe Biden Cumhuriyetçi Donald Trump'ı geride bıraktı. En az ikisinde bunu kararlı bir şekilde yaptı. Sonuçlara göre, Demokratın durumu düzenli bir Bloomberg News/Morning Consult anketinde en yüksek noktasında.

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Başkana doğru salınım, Demokratları enerjilendiren ve Biden'ın yaşıyla ilgili endişeleri gideren bir birlik durumu konuşmasını takip ediyor. Bu durum beş aylık büyük ölçüde istikrarlı Trump liderliklerinden sonra geldi.

John Deaton, ABD Senatosu koltuğu için Elizabeth Warren'a karşı yarışacağını açıkladığından beri, insanlar ABD siyasetinde aktif. Ayrıca siyasette Bitcoin oyuncularının sayısını artırmak için halk onu destekliyor. Senatör Elizabeth Warren, Senato koltuğu için direnişle karşılaşacağı söylentilerine tepki olarak, destek tabanını da harekete geçirdi.

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