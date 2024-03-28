FTX iflasının sorumlu olan CEO Sam Bankman Fried için 25 yıllık ceza onandı…

Eşi benzeri görülmemiş dolandırıcılığın ardından FTX CEO’su hakkında nihai karar verildi. Sam Bankman-Fried 25 yıl hapis ile bir milyar doların üzerinde kaybedilme ve kurbanlarına tazminat ile karşı karşıya kaldı…

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FTX iflasının sorumlu olan CEO Sam Bankman Fried için 25 yıllık ceza onandı…

Damian Williams, ABD New York Güney Bölgesi Avukatı, Sam Bankman-Fried'in 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Samuel Bankman-Fied, müşterilerinin 8 milyar doların üzerinde parasını çalarak tarihin en büyük finansal dolandırıcılıklarından birine imza atmıştı.

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Kasıtlı ve devam eden yalanları, müşterilerin beklentilerini küçümsediğini ve hukukun üstünlüğüne saygısız olduğunu gösterdi. böylece müşterilerinin parasını kendi gücünü ve etkisini genişletmek için gizlice kullandı.

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SAM BANKMAN FRİED YOLUN SONUNA GELDİ

Suçlarının ölçeği sadece çalınan para miktarıyla değil, bazı durumlarda hayat birikimlerini bir gecede silen mağdurlara verilen olağanüstü zararla da ölçülür. Eşi benzeri görülmemiş sahtekarlığının bir sonucu olarak, Bankman-Fried 25 yıl hapis, bir milyar doların üzerinde kaybedilme ve kurbanlarına tazminat ile karşı karşıya.

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Bugünkü ceza, sanığın bir daha dolandırıcılık yapmasını engelleyecek. Adaletin hızlı olacağı ve sonuçlarının şiddetli olacağı mali suçlara girmeye cazip gelebilecek. Sonuç olarak Sam Bankman için yolun sonu geldi ve hapis yolu gözüktü.

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