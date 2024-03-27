Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Amerikalı teknoloji şirketlerine sıkı takip: Listede Google, Meta ve Apple var…

Avrupa Birliği, dijital hizmetlerde rekabeti teşvik etmek için tasarlanmış yeni bir dönüm noktası oluştu. Komisyon, Avrupa yasasına uymadıkları şüphesiyle Apple, Google ve Facebook (Meta) hakkında soruşturma başlattı.

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Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Amerikalı teknoloji şirketlerine sıkı takip: Listede Google, Meta ve Apple var…

Avrupa Komisyonu, üç şirketin de çeşitli uygulamalarının bu ayın başlarında yürürlüğe girdi. Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) "etkin uyum sağlamanın" yetersiz kaldığını "şüphelendiğini" söyledi. Avrupa Komiseri Thierry Breton, soruşturmaların "tam uyum eksikliği" bulduğunu tespit ederse "ağır para cezaları" ile karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

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DMA, kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak ve rekabet etmek için daha fazla fırsat sunmak için baskın çevrimiçi platformlar gerektirir. Şu anda soruşturma altındaki üç teknoloji devinin yanı sıra Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) ve TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance için geçerlidir.

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AB KOMİSYONU’NDAN YENİ KARAR

Bugün Komisyon, Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında soruşturma başlattı. Buna göre, Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google Arama'da kendi kendini tercih etme kurallarına, Apple'ın App Store'da yönlendirme kurallarına ve Safari ve Meta'nın "ödeme veya onay modeli" için seçim ekranına uygunsuzluk soruşturmaları başlattı.

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Komisyon, bu kapı bekçileri tarafından uygulamaya konan önlemlerin, DMA kapsamındaki yükümlülüklerine etkin bir şekilde uyma konusunda yetersiz kaldığından şüpheleniyor.

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