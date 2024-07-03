Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!

Yozgat'ta meydana gelen feci olayda, asansöre binen 57 yaşındaki kadın ineceği sırada, asansör kabininin bir anda aşağı düşmesi sonucu, duvar ve kabin arasında sıkışarak can verdi.

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Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!

Yozgat'ta meydana gelen feci olayda, asansöre binen 57 yaşındaki kadın ineceği sırada, asansör kabininin bir anda aşağı düşmesi sonucu, duvar ve kabin arasında sıkışarak can verdi.

Yozgat'ta yaşanan feci olayda asansör kabini ile duvar arasında sıkışan 57 yaşındaki Hülya Uçar hayatını kaybetti.Yozgat'ta görenlerin içini sızlatan feci bir olay meydana geldi.

Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!

ASANSÖR KABİNİ BİR ANDA AŞAĞI DÜŞTÜ

Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanda yaşayan 57 yaşındaki Hülya Uçar, asansörden inmek istediği sırada kabinin aşağı düşmesi sonucu kabinle duvar arasına sıkıştı.

Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!

DUVAR VE KABİNİN ARASINDA SIKIŞTI

İhbar üzerine olayyerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçar'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yozgat'ta feci ölüm: Asansör ve duvar arasına sıkışarak can verdi!

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Uçar'ın naaşı, otopsi için hastane Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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