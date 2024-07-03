Yazın tam ortasında beyaz sürpriz: Erzincan'a kar yağdı!

Erzincan’da yazın ortasında yağan kar, 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarını beyaza bürüdü. Temmuz ayında yağan kar beklenmedik sürpriz yaşattı.

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Yazın tam ortasında beyaz sürpriz: Erzincan'a kar yağdı!

Erzincan’da yazın ortasında yağan kar, 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarını beyaza bürüdü. Temmuz ayında yağan kar beklenmedik sürpriz yaşattı.

Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı.Erzincan’da Temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktası yağan yeni karla beyaza büründü.

Yazın tam ortasında beyaz sürpriz: Erzincan'a kar yağdı!

Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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