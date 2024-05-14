Yetkiyi alan İmamoğlu, vatandaşa acımadı: İstabullu suyu zamlı şekilde kullanacak…

İstanbul’da suya zam kesinleşti. 31 Mart yerel seçimlerde tekrardan seçilen Ekrem İmamoğlu, ilk icraatlerden biri de suya zam yapmak oldu. Bugün toplanan İBB meclisi, suya zam konusunu ele aldı. İşte zamlı fiyat…

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Yetkiyi alan İmamoğlu, vatandaşa acımadı: İstabullu suyu zamlı şekilde kullanacak…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantı, İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. İl Genel Meclisi’nde zam teklifi de görüşüldü.

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Su zammı için İSKİ’nin teklifi görüşüldü. Vatandaşın hoşnut gitmeyecek oranda suya zam gerçekleşti.

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ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAN CHP, ZAM YAPTI

İSKİ, bugün gerçekleşen toplantıda su zammı için teklif de bulundu. Zam teklifi CHP’nin çoğunluk sağladığı İl Genel Meclisi’nde kabul gördü.

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İSKİ, konut ve iş yerleri için yüzde 36 ile 53 arasında bir zam miktarını öngördü. Bu zammı CHP’li meclis üyeleri onayladı. AK Partili meclis üyeleri “hayır” oyu kullanırken, CHP’li üyeler, “evet” oyu kullanarak zammın yapılmasını sağladı.

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KONUTLARA YÜZDE 36 ZAM

Yeni tarifeyle beraber konutlara yüzde 36’lık zam oranı uygulanacak. 31 metreküp ve üzeri üçüncü kademe kullanımda birim fiyatı 46 lira 49 kuruştan 71 lira 10 kuruşa çıktı. İş yerlerinde ise en düşük birim fiyatı 84 lira 51 kuruş, en yüksek birim fiyatı 114 lira 99 kuruş oldu.

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