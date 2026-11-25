Erdoğan'dan Özel'e sert çıkış: Nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada 'Terörsüz Türkiye' sürecini kendilerine perde yapıyorlar" dedi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin tutumunu eleştiren Erdoğan, bazı siyasi partilerin çözümü ertelemeye ve engellemeye çalıştığını söyledi.

"NASIL MIZIKÇILIK YAPTIKLARINI GÖRÜYORSUNUZ"

Erdoğan, "Bakıyorsunuz kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, çözümü engellemeye çalışıyor. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz. Maalesef burada 'Terörsüz Türkiye' sürecini kendilerine perde yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"TAVRIMIZDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Terörsüz Türkiye sürecinde ilk günden bu yana ilkeli ve tutarlı davrandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecini günlük siyasetin dışında tutmaya ihtimam gösterdik. Bu tavrımızda herhangi bir değişiklik yoktur ve olmayacaktır. Unutmayın ki siyaset yokuş yapma değil, sorunlara çözüm üretme yeridir" dedi.

HELİKOPTER KAZASI ŞEHİTLERİNE TAZİYE

Konuşmasının başında, dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır ve taziye dileklerini iletti.Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta da bir başka askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 4 askerin şehit düştüğünü hatırlatarak, "Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun, kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR"

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da bu anlamlı program vesilesiyle katılımcıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mensuplarına, toplantıya iştirak eden tüm kadınlara ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ederek şunları kaydetti;Sözlerimin hemen başında bir hususu açık yüreklilikle ifade etmek isterim; Asırlardır Anadolu'nun vatan yapılmasında, milletimizin bin türlü badireyi atlatıp hayatta kalmasında büyük emeği olan, fedakarlığı olan ama çoğunun ismi bilinmeyen kadın kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Elleri öpülesi şehit annelerimiz başta olmak üzere milletimizin bekası, birliği, dirliği, ülkemizin ve devletimizin istiklali için canlarından can veren bütün kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Yine burada bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddet olaylarında hayatlarını kaybeden hanım kardeşlerimizin her birine Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, geride bıraktıklarına sabırlar temenni ediyorum. Aynı şekilde şiddete maruz kalmış tüm kadınlara geçmiş olsun diyorum.Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve komşumuz İran'da siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara, tüm çocuklara Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Bu salondaki siz kıymetli misafirlerimizin yanı sıra ülkemizde ve dünyanın farklı köşelerinde kadına karşı şiddetle mücadeleye omuz veren herkese en içten tebriklerimi, takdirlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu mücadeleyi kimliklerin ötesinde bir insanlık mücadelesi olarak gören ve destekleyen herkesten Allah razı olsun.

"ŞİDDETİN SESSİZCE HAYATLARI KARARTAN BİÇİMLERİ DE VARDIR"

Şurası bir gerçek ki şiddet dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötüdür. Telin edilmesi, lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Ama bundan daha fenası kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir. Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Tabii burada şu ayrıma da dikkat çekmek durumundayım; Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiili müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır.Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür. Kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan, bilhassa en temel hakları olan eğitimden yoksun bırakan her uygulama bir şiddet türüdür. Kadınlar üzerinde siyasi görüşü, inancı, kutsal değerleri, hayat tarzı veya kılık kıyafeti sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür. Özellikle son dönemde küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyetsizleştirme politikaları da mağdurları farklılık gösteren bir şiddet türüdür.

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"ŞİDDETİN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ"

Yani şiddet hep fiilde değil, bazen bir kötü sözde, bazen bir tehditte, bazen de kadının hayallerinin önüne konulan engellerde kendisini gösterir. Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir. Ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Biz şiddete sıfır tolerans derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bizim mücadelemiz şiddetin sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir.

"MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bizim mücadelemiz kadını değersiz gören, emeğini, alın terini yok sayan, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır. Şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bütün politikalara ne kadar önem veriyorsak şiddeti doğuran zihniyetle, ayrımcılıkla, istismarla, eşitsizlikle mücadeleyi de kadına yönelik şiddetle mücadelemizin asli unsuru olarak görüyoruz. Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da siz kıymetli misafirlerimizin huzurunda şunu tekrar teyit etmek isterim; Siyasi hayatı boyunca daima kadınlarla yol yürümüş, en başta eşi ve kızları olmak üzere hep kadınların desteğini görmüş, her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş ve bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.Pek çok zorluğa göğüs geren hanım kardeşlerimizi hak ve adalet arayışında asla yalnız bırakmayacağız. Bu mücadeleyi birlikte vermeye devam edeceğimize inanıyorum.

“KADINA ŞİDDET KARŞI ÇIKARILAN YASALAR”

Değerli hanımefendiler, çok kıymetli misafirler, hak ve özgürlükler alanında olduğu gibi kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi de geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu. Yıllarca kadın haklarından bahsedenlerin, kadın erkek eşitliğinden, kadına yönelik şiddetten bahsedenlerin hiçbirinin bu sorun umurunda olmadı. Daha önce bu konu ya görmezden gelinmiş, ya ihmal edilmiş ya da "Kol kırılır, yen içinde kalır." mantığıyla şiddet vakalarının üstü örtülmüştür. İlk kez bizim iktidarımız döneminde bu mesele ciddiyetle ele alınmaya ve istatistikler tutulmaya başlandı. Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik. 2005'te Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle bu alanda son derece önemli adımlar attık. 2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u devreye aldık. Bu kanunun çıkmasıyla beraber Türkiye'de yeni bir dönem başlamış oldu. 2014'teki değişiklikle Türk Ceza Kanunu'nda cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık.2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 2021 ve 2022'de Ceza Kanunu'muzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık. Önleyici faaliyetler kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek 8,2 milyon kişiye ulaştık. Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. Şu anda Aile Bakanlığımıza bağlı 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ilimizdeki 112 adet kadın konukevi ve 451 şiddetle mücadele irtibat noktası yüksek hizmet standardıyla çalışmaya devam ediyor. Alo 183 hattı ve KADES uygulaması ise günün her saati şiddet mağduru hanım kardeşlerimize hizmet veriyor. Ulusal eylem planlarımızı 2007'den bu yana kararlılıkla uyguluyoruz. Geçen sene yürürlüğe giren ve 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı bir yıllık uygulama süresini geride bıraktı. İlk yılda 81 şehrimizin tamamında hazırlanan il eylem planı ile ulusal hedeflerimizi yerel düzeyde somut çalışmalara dönüştürdük. Bundan sonra da planı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz. Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Türkiye Yüzyılını önce Terörsüz Türkiye, ondan sonra da terörsüz gölge ile taçlandırmak istiyoruz. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur. Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz."

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