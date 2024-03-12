Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporunda: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor... İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki havanın durumu...

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Trakya'nın batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede kuvvetli (40-70 km/sa) güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Afyonkarahisar dışında) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde (Kastamonu dışında) iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz’in batısı öğle saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Güneyli yönlerden 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

12 Mart Yay burcu yorumu12 Mart Yay burcu yorumu

Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecekEmekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek

İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyorİki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor

Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji açıkladı! Bugün yağış var mı? Pazartesi hava nasıl? İşte haftanın ilk günü hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! Bugün yağış var mı? Pazartesi hava nasıl? İşte haftanın ilk günü hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava durumu nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava durumu nasıl?
Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
Aman Dikkat! Meteoroloji 12 il için sarı ve turuncu kod uyarısında bulundu, 7 Mart 2024 Perşembe ülke geneli hava durumu
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Son Haberler
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları düşüyor mu? Hangi bölgelerde yağış var? Pazartesi hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları düşüyor mu? Hangi bölgelerde yağış var? Pazartesi hava nasıl?
Çok Okunanlar
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den son tahminler... Yurt genelinde sıcaklıklar artacak mı? Salı günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...
Hava mevsim normallerinin üzerinde... Perşembe günü hava nasıl? Hava sıcakları artacak mı? Yurt genelinde bugün hava nasıl?
Hava mevsim normallerinin üzerinde... Perşembe günü hava nasıl? Hava sıcakları artacak mı? Yurt genelinde bugün hava nasıl?
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''