''Yerli Wolverine'' görenleri hayrete düşürdü: Verdiği pozlar film sahnelerini aratmadı

Adana'da yaşayan 39 yaşındaki Özer Tetik, ünlü film yıldızı Hugh Jackman'ın canlandırdığı ''Wolverine'' isimli karektere benzetilerek yoğun ilgi görüyor.

Adana'da yaşayan ve vücut geliştirme antrenörlüğü yapan 39 yaşındaki Özer Tetik, uzun yıllar spor salonunda eğitim verirken film ve dizi setlerinde de vakit geçiriyor.

3 yıl önce oynadığı diziden ayrıldıktan sonra imaj değişikliği yapan Tetik, 'Wolverine'' isimli karektere benzetildiğini, küçük bir çocuğun kendisini gördüğünde yaşadığı şaşkınlık üzerine tesadüfen fark etti.

İnternet üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, yüz tipi ve vücut hatlarının benzer olduğunu gören Tetik, bir süre sonra çevresinde de benzer tepkiler almaya başladı.

Bu benzerlikten memnuniyet duyan Özer Tetik, imajında yaptığı ufak değişiklik ve özel olarak yaptırdığı pençe figürüyle zamanla ''Yerli Wolverine'' olarak tanınmaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde bu karakterle organizasyonlara katılan, özellikle gençlerden yoğun ilgi gören Tetik, sosyal medyada ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozları ve hareketleriyle her kesimin dikkatini çekiyor.

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KAYNAK: AA

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