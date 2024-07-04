Pendik'te hareketli dakikalar: İETT otobüsünde yaka paça birbirine girdiler!

Pendik'te İETT otobüsünde yolcular birbirine girdi. Yolcular arasında çıkan tartışma kavagaya dönüşürken aralarındaki yaşlı kadın çıkan arbedeyle otobüsten aşağı atıldı.
Pendik'te İETT otobüsünde yolcular arasında yaka paça kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
İddiaya göre, KM-23 hatlı İETT otobüsü Çamçeşme durağına geldiği sırada otobüsdeki yolcular ile otobüse binmek isteyen yolcular arasında 'yer' tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcular yaka paça birbirine girdi.
Yolcuların kavga sırasında yaşlı bir kadının otobüsten aşağı itildiği cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber