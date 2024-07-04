Haçlı küpeleri dikkat çekti: Seren Serengil din mi değiştirdi?

Seren Serengil Hristiyanlık sembölü haç şeklindeki küpeleriyle yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, akıllara gelen sorunun yanıtını gecikmedi.

Serengil kulağındaki haçlı küpelerin anneannesinin olduğunu açıklarken, anneannesinin katolik olduğu ortaya çıktı.

Seren Serengil Milli Takımımızın elde ettiğiğ başarının ardından, yaptığı aşağılayıcı paylaşım medyayı ayağa kaldırdı.

Çok sayıda insan, Merih Demiral'ın bozkurtlu gol sevincinin ardından, Seren Serengil'in köpeklere Milli Takım forması giydirdiği paylaşımın bir cezası olması gerektiğini, konuya savcılığın el atması gerektiğini savunarak kamuoyuna suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyadan gösterilen işte o tepkiler...

*Of of. Seren Serengil'in Türk düşmanlığı nedenmiş anlaşıldı!

*Müslüman olmadığından zaten şüphe yoktu ama en azından katolikmiş, evengalist değilmiş.

*Zaten bu kadın bununla önünüyor, onun için katolik olmak bir nimet.

*Yazık ya, biz de sanıyoruz ki bizden biri.

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