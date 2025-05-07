Yenilenen Emirli Köy Konağı Hıdırellez Şenlikleri’yle birlikte açıldı

Pendik Belediyesinin Emirli Köy Konağı’nda sürdürdüğü yenileme çalışması tamamlandı. Çalışma sonrası konak yepyeni bir görünüme kavuştu. Konağın açılış töreni Hıdırellez Şenlikleri’yle birlikte gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Ahmet Cin, yenilenen konağın hayırlı olması dileklerinde bulunarak “Söz verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Pendik Belediyesi tarafından yenilenen Emirli Köy Konağı, düzenlenen törenle açıldı. Konağın açılış töreni Hıdırellez Şenlikleri’yle birlikte gerçekleştirildi. Şenlikler kapsamında mehteran gösterisi gerçekleştirildi, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Açılış töreninde konuşan Başkan Ahmet Cin, Hıdırellez’in önemine değinerek “Böyle anlamlı gelenekleri yaşatmak gerçekten çok önemli. Bu geleneği yaşattığınız için size teşekkür ediyorum. Bunlar çok değerli gelenekler, gelecek nesillere mutlaka aktarılmalı.” dedi. Pendik Belediyesi olarak köyler bölgesine yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Başkan Ahmet Cin: “Mahalle statüsünde olsa da beş tane köyümüz. Bunların en güzellerinden biri de Emirli. Çalışmalarımızla köyümüzde yaşayan insanların böyle bir konakta rahat bir şekilde yaşamasına olanak sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

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“Söz verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz”

Konuşmasında ilçe genelinde gerçekleştirdikleri yatırımlara değinen Başkan Ahmet Cin: “2019 yılından bu yana belediye başkanıyım, 1 yıldır da yeni dönemde çalışıyoruz. Söz verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz. 1 yıl yeni dolmasına rağmen söz vermiş olduğumuz projelerin yüzde 50’sine yakınını gerçekleştirmiş olduk. Yenilerini de ekliyoruz.” dedi.

Törene katılan Kaymakam Mehmet Yıldız da Pendik Belediyesinin yatırıma en çok para harcayan belediye olduğunu hatırlatarak yenilenen köy konağının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yenileme çalışması kapsamında neler yapıldı?

Pendik Belediyesi, yenileme çalışması kapsamında Emirli Köy Konağı’na çelikten yeni sundurma yaptı. Konağın bahçesi düzenlendi, Merdiven mermerleri komple değiştirildi ve korkuluğu paslanmaz alüminyumdan yapıldı. Yine çalışma kapsamında kapı pencere çerçeveleri değiştirildi, bina dışı sıva ve boya işleri yapıldı, çatı yenilendi, mutfak ve balkonlar elden geçirildi. Ayrıca elektrik tesisatı ve aydınlatmaları ile kameraları yenilendi.