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YENİ Parti'de isim krizi: Partinin yeni adı ne olacak?

YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliği nedeniyle başlayan süreçte yeni gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isim değişikliği için verdiği sürenin sonuna gelen YENİ Parti, bu aşamada isim değiştirmeyecek.

YENİ Parti'de isim krizi: Partinin yeni adı ne olacak?
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YENİ Parti'de isim krizi: Partinin yeni adı ne olacak?

YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim benzerliği nedeniyle başlayan süreçte yeni gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isim değişikliği için verdiği sürenin sonuna gelen YENİ Parti, bu aşamada isim değiştirmeyecek.
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay’a yaptığı başvuru ile tartışma başladı. YENİ Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi.

YENİ Parti'de isim krizi: Partinin yeni adı ne olacak?

“BU AŞAMADA YENİ PARTİ İSİM DEĞİŞTİRMEYECEK”

İtirazları dikkate alan Yargıtay, YENİ Parti'ye tebligat gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Ancak edinilen bilgiye göre; YENİ Parti en azından bu aşamada isim değiştirmeyecek.

YENİ Parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir.

Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme de Yeni Parti'den savunma isteyecek.

YENİ PARTİ'YE İHTAR GÜNDEME GELEBİLİR

Savunmadan sonra da Anayasa Mahkemesi isim benzerliği olduğuna kanaat getirirse YENİ Parti'ye ihtar gönderecek. Bu durumda YENİ Parti, "yeni" ifadesini koruyarak bir isim bulacak.

"Yeni" kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilebileceği belirtiliyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR

Yüksek Mahkeme isim değişikliğini YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılaması planlanan kurultayından önce isterse kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir.

Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse, bir olağanüstü kurultay ile isim değişikliği yapılacak.

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Kaynak:AA

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