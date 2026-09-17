ABD'de sürpriz buluşma: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek!

Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri (liderler zirvesi), 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında pazar günü ABD'ye hareket edeceği öğrenilirken, Trump ile görüşeceği de açıklandı.

NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta görüşecek.

Görüşmenin tarihine ve gündemine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

SON GÖRÜŞME ANKARA'DA OLMUŞTU

İki lider en son 7 Temmuz 2026'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21 pare top atışı, mehteran ve Türk Yıldızları'nın geçiş uçuşuyla "A tipi" törenle karşılanan Trump'ın ziyareti, bir ABD Başkanı'nın 17 yıl sonra Türkiye'ye resmî törenle kabul edilmesi anlamına gelmişti.

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Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilmiş; zirvede F-35, CAATSA yaptırımları, KAAN'ın motorları, savunma sanayii iş birliği, ticaret, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alınmıştı.

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