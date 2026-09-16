CHP’nin kurultay davasına erteleme kararı!
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası 21 Ekim'e ertelendi. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi.
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Son dakika... CHP’nin kurultay davasına erteleme kararı!
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası 21 Ekim'e ertelendi.
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi.
Mahkeme, 1 Temmuz’daki duruşmada sanık ve tanık dinleme işlemlerini tamamlanmasının ardından davayı bugüne ertelemişti.
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