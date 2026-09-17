Pakistan harekete geçti: Mekke Anlaşması'nı uygulama zamanı geldi

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırıları karşısında durumun Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanması gereken bir noktaya ulaştığına inandığını belirtti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Geo News kanalındaki Aaj Shahzeb Khanzada Kay Sath programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Asif, Husiler'in İslam'ın kutsal şehri Mekke'ye yönelik insansız hava aracı ile saldırı girişiminin ardından durumun Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanması gereken bir noktaya geldiğine inandığını söyledi. Asif, "Mekke Anlaşması bizim için de geçerlidir ve görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

Pakistan'ın kutsal yerleri korumak için bir anlaşmaya ihtiyacı olmadığını söyleyen Asif, Mekke Anlaşması olmasa bile "söz konusu yerlerin korunmasının bir görev" olduğunu vurguladı. Asif, "Mekke'ye saldırı olursa onu korumak için bir anlaşmaya gerek kalmaz" şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE SAVUNMAK İÇİN HİÇBİR BELİRSİZLİK YOK"

Asif, Mekke Ortak Savunma Antlaşması'nın üç ülkeden herhangi birinin toprak bütünlüğünün veya coğrafi sınırlarının ihlal edilmesi durumunda karşılıklı savunmayı öngördüğünü ve uygulanması konusunda "kesinlikle hiçbir belirsizlik" olmadığını söyledi.

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Pakistan'ın herhangi bir savunma veya askeri stratejinin detaylarını kamuoyuna açıklamayacağını belirten Asif, İslamabad'ın anlaşmaya bağlı olduğunu ve yükümlülüklerini yerine getireceğini yineledi.

"PAKİSTAN, SUUDİ ARABİSTAN'IN MESAJINI İRAN'A İLETTİ"

Bakan Asif, bir soru üzerine Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla ilgili endişeler nedeniyle Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın mesajını İran'a ilettiğini söyledi. İran'ın bir devlet olarak bölgede yeni bir cephenin açılmasına yol açacak şekilde Husi milislerini destekleyeceğine inanmadığını dile getiren Asif, Tahran'ın zaten bölgede bir çatışmanın içinde olduğunu sözlerine ekledi. Asif, bu tür grupların ülkelerden resmi onay veya destek beklemeden hareket edebileceğini belirtti. İran'ın başka bir cephe açma ihtimalinin minimum düzeyde olduğunu ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Asif, Pakistan'ın çatışmanın farklı bölgelere yayılmasını önlemek için çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Geçtiğimiz ay Mekke'de Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan üçlü bir savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın şartlarına göre üç ülkeden herhangi birine yönelik bir saldırı, üçüne birden yapılmış saldırı olarak kabul edilecek.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan, Mekke'nin güneyinde kutsal şehir üzerindeki yasaklı hava sahasına girmeden önce Husiler'e ait bir insansız hava aracının önlenip imha edildiğini duyurmuştu. Ancak Husiler, Mekke'yi hedef almadıklarını belirtmişti. Husi Sözcüsü Yahya Saree, "Operasyonlarımız, kutsal yerlerden çok uzakta bulunan (Suudi Arabistan'ın) petrol tesislerini ve askeri üslerini hedef alıyor" demişti.

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