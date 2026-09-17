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Kozinoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi: Aralarında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltında!

Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT Mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kozinoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi: Aralarında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltında!
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Kozinoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi: Aralarında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltında!

Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT Mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan ile soruşturmada daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair (KYOK) karar veren Savcı Ali İşgören gözaltına alındı.

Kozinoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi: Aralarında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltında!

HASAN ATİLLA UĞUR VE HASAN ATAMAN DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ayrıca, Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Ergenekon davası tutuklularından emekli albaylar Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Kozinoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi: Aralarında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman'ın da bulunduğu 4 kişi gözaltında!

İFADELERİ ALINACAK

Oda TV davası kapsamında tutuklu bulunurken 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan inceleme derinleştirilerek devam ediyor. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma yerleşkesine götürüldü.

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