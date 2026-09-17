Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan seçimle ilgili önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa 2028 mart ya da 16 Nisan'da olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarından bahseden Uçum, dört alt komisyon kurulduğunu bildirdi. Uçum, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a görev verileceğini duyurdu.

Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte PKK'ya doğrudan kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Süreç siyasetçilerin görüşmesiyle ilerlemiş, son aşamada çerçeve yasa teklifi Meclis'te rekor çoğunlukla kabul edilerek kanunlaşmıştı.

Kanunda 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler, yasa kapsamı dışında tutuluyor.

Bu da Öcalan ve yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor.

Uçum, Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesine işaret etti; İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini söyledi.

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Bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu dile getiren Uçum, “Serbest bırakıldı.” gibi bir sonucun çıkarılamayacağını sözlerine ekledi:

"Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır."

"GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ ORTAMI SAĞLAMAKTAN İBARET"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa fesh edecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir bunun dışındakiler doğru değildir."

"RUTİN DIŞI SÜREÇLER, RUTİN DIŞI YÖNTEMLE ÇÖZÜLÜR"

Uçum, her kişiden yararlanmaya ilişkin kanunda düzenleme olduğuna da işaret edip "Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasfiyesine ilişkin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler, rutin dışı yöntemlerle çözülür." dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN DURUMU

Uçum, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili de konuştu.

Demirtaş'ın başvurusunun önünde herhangi bir engel olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, dilekçenin mahkeme tarafından değerlendirileceğini hatırlattı.

Uçum, “Kişi bakımından örgüt bakımından dosyası kapsama giriyor mu bu değerlendirilecektir kararı ilgili mahkeme verecektir.” dedi.

SEÇİMLERLE İLGİLİ İKİ TARİH VERDİ: MART YA DA NİSAN AYLARINDA YAPILABİLİR

Uçum, seçim tarihine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'te seçim yapılacak." dedi.

Bu tarihin bir anlam taşıdığını da belirten Uçum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçişinin yıl dönümü 16 Nisan." diyerek 2027 yılının son çeyreğinde seçim yapılabilme ihtimalini düşük gördüğünü, mart ya da nisan ayında seçimlerin yapılabileceğini dile getirdi.

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