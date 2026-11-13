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Ataşehir’de akıl almaz olay! Evine haciz görevlileri gelen kişi 5’inci kattan aşağı düştü

İstanbul Ataşehir'de evine haciz gelen H.H.Ü. (52), görevlilerin işlem yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 5’inci kattaki dairesinin penceresinden düştü. Yaralanan H.H.Ü., hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir’de akıl almaz olay! Evine haciz görevlileri gelen kişi 5’inci kattan aşağı düştü
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Ataşehir’de akıl almaz olay! Evine haciz görevlileri gelen kişi 5’inci kattan aşağı düştü

İstanbul Ataşehir'de evine haciz gelen H.H.Ü. (52), görevlilerin işlem yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 5’inci kattaki dairesinin penceresinden düştü. Yaralanan H.H.Ü., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde meydana geldi.

Ataşehir’de akıl almaz olay! Evine haciz görevlileri gelen kişi 5’inci kattan aşağı düştü

İddiaya göre, haciz işlemleri için eve gelen görevlilerin işlem yaptığı sırada ev sahibi H.H.Ü., henüz bilinmeyen bir nedenle 5’inci kattaki dairenin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ataşehir’de akıl almaz olay! Evine haciz görevlileri gelen kişi 5’inci kattan aşağı düştü

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.H.Ü. ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve apartman çevresinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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