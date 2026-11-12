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Traktörün şaftına kolunu kaptırmıştı: O kadından acı haber geldi!

Eskişehir'de traktörün şaftına kolunu kaptırarak feci şekilde yaralanan E.K. (53), kaldırıldığı hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Traktörün şaftına kolunu kaptırmıştı: O kadından acı haber geldi!
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Traktörün şaftına kolunu kaptırmıştı: O kadından acı haber geldi!

Eskişehir'de traktörün şaftına kolunu kaptırarak feci şekilde yaralanan E.K. (53), kaldırıldığı hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Traktörün şaftına kolunu kaptırmıştı: O kadından acı haber geldi!

Olay, 23 Ekim tarihinde Sivrihisar ilçesi kırsal Göltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. (53) çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

E.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktörün şaftına kolunu kaptırmıştı: O kadından acı haber geldi!

21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde kopan kolu için 21 gün boyunca tedavi gören E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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