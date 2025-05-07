Yeni Atık Yönetim Merkezi Hizmete Girdi

Pendik Belediyesi, çevre ve temizlik hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek amacıyla Atık Yönetim Merkezi kurdu. Aynı zamanda 6’sı çöp toplama aracı olmak üzere 21 yeni araç daha Pendik Belediyesi filosuna katıldı. Düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, merkezin ve yeni araçların hayırlı olması dileklerini sundu, ardından hizmete yeni alınan çöp toplama aracında test sürüşü yaptı.

Pendik Belediyesi, katı atık yönetiminde devrim niteliğinde bir adım atarak yeni Atık Yönetim Merkezi’ni hizmete açtı. Şeyhli Mahallesi’nde kurulan tesis sayesinde katı atık hizmetlerinin daha etkin, planlı ve teknolojik alt yapıya uygun biçimde yürütülmesi sağlanacak. Aynı zamanda düzenlenen törenle filoya dahil edilen 21 yeni araç, hizmete girdi. Yeni araçlarla birlikte ilçe genelinde çok daha verimli temizlik yapılacak.

Yeni araçların ilk sürüşünü Başkan Ahmet Cin yaptı

Törene katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı konuşmada tesisin ve araçların hayırlı olması dileğinde bulundu. Konuşmasında belediyede görev yapan personellere seslenen Başkan Ahmet Cin: “Görev yaptığım bu 6 yıllık süre zarfında sizlerle her şeyi başardık, sizlerle her şeyi gerçekleştirmiş olduk. Türkiye’de örnek olacak bir bütçeleme sistemini, yatırım konusunda hep sizlerle beraber gerçekleştirdik. O yüzden ben sizlere şükranlarımı sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, hepinizden razı olsun. İnşallah, bundan sonraki süreçte de bu tür hizmetlerimiz, çalışmalarımız devam edecek.” şeklinde konuştu.

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Törenin ardından direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Ahmet Cin, kısa bir tur atarak hizmete yeni alınan çöp aracını test etti.

Atık yönetimi daha etkin olacak

Daha etkin, planlı ve teknolojik alt yapıya uygun hizmet amacıyla Şeyhli Mahallesi’nde faaliyet gösterecek merkez 4.338 m² arsa üzerine inşa edildi. Toplam 2.700 m² kapalı alana sahip 3 katlı binada her kat yaklaşık 900 m²lik alandan oluşuyor. Yeni merkez, araçların bakım ve sevkiyat süreçlerinde merkezi bir rol üstlenecek. Yeni merkez, çöp toplama araçlarının bakım-onarım ve sevk yönetimi, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin tamir-bakım işlemleri, personel çalışma koşullarının iyileştirilmesi, araç sevkiyatı, arıza müdahaleleri ve depo yönetimini tek çatı altında toplayarak hizmet verimliliğini artıracak.

Filoya 21 yeni araç daha eklendi

Yeni alınan araçlarla Pendik Belediyesinin temizlik filosu güçlendi. 6’sı çöp toplama aracı olmak üzere toplamda 21 yeni araç alındı. Yeni alınan 6 çöp toplama aracı ile birlikte Pendik Belediyesinin toplam çöp toplama aracı sayısı 49’a ulaştı.

Tam otomatik araç yıkama sistemi kuruluyor

Merkezde dikkat çeken bir diğer yenilik ise Türkiye’de ilk kez bir belediye bünyesinde kurulacak olan tam otomatik araç yıkama sistemi olacak. Hem araçların içini hem de dışını yıkayabilecek bu sistem sayesinde çöp suyundan kaynaklanan arızaların önüne geçilecek ve bakım maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlanacak. Şu anda üretim aşamasında olan sistemin kısa süre içinde hizmete alınması planlanıyor.