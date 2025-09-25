  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Yedikleri yemek sonları oldu: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda!

Yedikleri yemek sonları oldu: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda!

İstanbul Eyüpsultan'da bir aile felaketi yaşadı: 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yedikleri yemek sonları oldu: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda!
Yayınlanma:

Yedikleri yemek sonları oldu: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda!

İstanbul Eyüpsultan'da bir aile felaketi yaşadı: 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İlk tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklar ertesi gün yeniden fenalaştı ve yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirerek tedavi altına alındığı olayla ilgili polis ve savcılık soruşturma başlattı.

İstanbul Eyüpsultan'da, 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti.Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Yedikleri yemek sonları oldu: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda!

İKİSİ DE HASTANE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları fenalaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek listeledi: Bu markaları evinize bile sokmayın!Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek listeledi: Bu markaları evinize bile sokmayın!

CHP'de sular durulmuyor: 22. Kurultay da yargıya gidebilirCHP'de sular durulmuyor: 22. Kurultay da yargıya gidebilir

Bakanlık düğmeye bastı: Erken emeklilik yolda, peki kimleri kapsıyor işte detaylar...Bakanlık düğmeye bastı: Erken emeklilik yolda, peki kimleri kapsıyor işte detaylar...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Milyonlar böyle hiç edilmiş! Ankara Büyükşehir Belediyesi konser yolsuzluk soruşturmasıda detayları belli oldu!
Milyonlar böyle hiç edilmiş! Ankara Büyükşehir Belediyesi konser yolsuzluk soruşturmasıda detayları belli oldu!
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri kare kare ortaya çıktı: Hastanede acımasız infaz!
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri kare kare ortaya çıktı: Hastanede acımasız infaz!
Başakşehir’den feci kaza haberi: Bariyer demiri kadın şoförün bacağına saplanarak aracın arka kapısından çıktı!
Başakşehir’den feci kaza haberi: Bariyer demiri kadın şoförün bacağına saplanarak aracın arka kapısından çıktı!
Yurt skandalında yeni gelişme! Kız öğrencilerin özel eşyalarını karıştırmışlardı!
Yurt skandalında yeni gelişme! Kız öğrencilerin özel eşyalarını karıştırmışlardı!
Ankara Büyükşehir Belediyesine konser yolsuzluğu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesine konser yolsuzluğu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü: 127 yaşındaki 'Ayşe Nine' vefat etti
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü: 127 yaşındaki 'Ayşe Nine' vefat etti
Köy evinde çifte cinayet: Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu!
Köy evinde çifte cinayet: Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu!