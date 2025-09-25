CHP'de sular durulmuyor: 22. Kurultay da yargıya gidebilir

CHP'de sular durulmuyor: 22. Kurultay da yargıya taşınabilir

CHP'de sular durulmuyor: 22. Olağanüstü Kurultay, yeterli imza toplanmadan yapıldığı iddiasıyla yargıya taşınabilir.

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, yeterli imza toplanmadan yapıldığı iddiasıyla yargıya taşınabilir. Muhalif delegeler, tüzüğe göre gerekli olan 684 imzaya ulaşılamadığını öne sürerken, hukukçular sürecin hukuki boyutuna dikkat çekiyor.

CHP’nin 21 Eylül’de gerçekleştirdiği 22. Olağanüstü Kurultay da tartışmalı hâle geldi. Özgür Özel’e muhalif olan bazı delegelerin, salt çoğunluk sağlanmadan kurultayın toplandığı iddiasıyla mahkemeye başvuracağı öne sürüldü.

CHP tüzüğünün 48. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir” ibaresini işaret eden bazı delegelerin dava hazırlığında olduğu iddia edildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki delege sayısının bin 365 olduğunu ifade eden delegeler, salt çoğunluğun 684 olması gerektiğini, toplanan 662 imzanın yetersiz olduğunu ifade etti. Delegelerin konuyu mahkemeye taşıyıp taşımayacağı merak konusu olurken, hukukçu Cüneyt Toraman, salt çoğunluk için kurultay kararının alındığı tarihteki delege sayısının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Toraman “Kurultayda sadece gündemde yazılı olan hususlar görüşülür, gündemde yazmayan hususlar görüşülemez” dedi.

