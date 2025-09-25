Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek listeledi: Bu markaları evinize bile sokmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti: Gıda sahtekarlarını tek tek listeleyerek güncelledi... Bu markaları evinize bile sokmayın! Baklavada gıda boyası, balda tağşiş, zeytinyağında tohum yağı, köfte ve sucukta kanatlı eti ile sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

1 12 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği hileli gıda listesinde; baklavada gıda boyası, balda tağşiş, zeytinyağında tohum yağı, köfte ve sucukta kanatlı eti ile sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

2 12 Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Son yayımlanan listede köfte, sucuk, peynir, baklava, çay ve bal gibi birçok üründe sağlığı tehdit eden hileler tespit edildi. 3 12 BAKLAVA MARKALARI DİKKAT ÇEKTİ Listede en çok dikkat çeken ürünlerden biri baklava oldu. Ankara'da faaliyet gösteren Hacıoğlu Baklava ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta'nın ürünlerinde gıda boyası tespit edildi. İstanbul'da ünlü bir markaya ait tereyağında ise süt yağı harici yağ kullanıldığı belirlendi. 4 12 BAL, BAHARAT VE ÇAYDA HİLE İstanbul'da Hasırcılar Baharat'ın kekiklerinde yabancı maddeye rastlandı. Sakarya'da Ekim Baharat'ın kırmızı biberinde domates katkısı bulundu.

İstanbul, Ankara ve Konya'da farklı markalara ait süzme çiçek ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Rize'de Özen Çay Gold Rize Çayında gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

5 12 ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI Aydın ve İzmir'de yapılan denetimlerde çok sayıda markanın sızma zeytinyağında tohum yağı karıştırıldığı veya düşük kaliteli yağ kullanıldığı saptandı.

6 12 ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI VE SAKATAT Denetimlerde bazı kasap ve restoranlarda satılan kıyma, köfte ve sucuklarda kanatlı eti ve sakatat (kalp, taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı. İstanbul'da piliç sucukta "mekanik ayrılmış kanatlı eti", Antalya'da köftede ise sakatat karışımı tespit edildi. 7 12 SÜT ÜRÜNLERİNDE NİŞASTA VE BİTKİSEL YAĞ Ankara, Hatay ve Konya'daki üretimlerde eritme peynir, teleme ve tereyağı gibi ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı, bazı tereyağlarında ise koyun sütü bulunmadığı belirlendi. 8 12 Baharat ve Bal İstanbul/ Hasırcılar Baharat – Kekik → Yabancı madde tespiti

Sakarya/ Ekim Baharat – Tatlı Toz Kırmızı Biber → Domates tespiti

İstanbul/ Merbal – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş

İstanbul/ Canpetek – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş

Ankara/ Saf Natural Bal – Süzme Çiçek Bal (Bingöl Yöresi) → Taklit/tağşiş

Ankara/ Saf Doğadan Bitlis – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş

Konya/ Doğasan İnş. Reklamcılık – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş 9 12 Yağ ve Çay Aydın/ Nova Olive – Ayçiçek Yağı → Başka tohum yağı karıştırılması

Aydın/ Vakfibirik – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması

İzmir/ Çalıkuşu – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması

İzmir/ Güclü – Naturel Sızma Zeytinyağı → Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması

İzmir/ Naturel Akdeniz – Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması

Rize/ Özen Çay – Gold Rize Çayı → Gıda boyası tespiti 10 12 Et ve Et Ürünleri İstanbul/ Altınayet – Dilimli Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti

Kütahya/ Tekir Ova – İşlem görmüş sucuk → Kanatlı eti tespiti

Ankara/ Özden Hatun – Dana Kıyma → Kanatlı eti tespiti

Antalya/ İsmet Kahraman – Dana Kıyma → Kanatlı eti tespiti

Antalya/ Ramazan Gökmen – Köfte → Sakatat (kalp, taşlık) tespiti

Antalya/ Mustafa Kılcı – Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımı → Kanatlı eti tespiti

Kocaeli/ Ahmet Gündoğdu – Lahmacun Harcı → Kanatlı eti tespiti 11 12 Süt ve Süt Ürünleri Ankara/ MM Çiftlik – Tereyağı → Koyun sütü tespit edilemedi

Ankara/ Kafkas Çiftliği – Eritme Peynir → Bitkisel yağ

Hatay/ Gümüş Süt – Eritme Peynir → Nişasta

Konya/ Yekta Süt – Eritme Peynir → Bitkisel yağ, nişasta

Konya/ Safir – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta

Konya/ Ada Süt – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta

Konya/ Yekta Süt – Teleme → Bitkisel yağ, nişasta

Konya/ Tarım Dünyası – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta 12 12 Tatlı ve Pastacılık Ankara/ Hacıoğlu Baklava – Fıstıklı Special Baklava → Gıda boyası tespiti

Ankara/ Gaziantepli Meşhur Baklavacı – Fıstıklı Sarı Burma → Gıda boyası tespiti

İstanbul/ Acun – Tereyağı → Süt yağı harici yağ tespiti

Konya/ Doğasan markalı ürünler

Tuzsuz Tereyağı → Yağ oranı düşük, bitkisel yağ tespiti

Acı Soslu Tulum Peyniri → Bitkisel yağ

Anasonlu Tulum Peyniri → Bitkisel yağ, nişasta

Süzme Yoğurt → Bitkisel yağ

Yaprak Tulum Peyniri → Bitkisel yağ, nişasta

İşte Bakanlık tarafından paylaşılan o liste;



