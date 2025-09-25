  1. Anasayfa
Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek listeledi: Bu markaları evinize bile sokmayın!

Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek listeledi: Bu markaları evinize bile sokmayın!
Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti: Gıda sahtekarlarını tek tek listeleyerek güncelledi... Bu markaları evinize bile sokmayın! Baklavada gıda boyası, balda tağşiş, zeytinyağında tohum yağı, köfte ve sucukta kanatlı eti ile sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği hileli gıda listesinde; baklavada gıda boyası, balda tağşiş, zeytinyağında tohum yağı, köfte ve sucukta kanatlı eti ile sakatat, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Son yayımlanan listede köfte, sucuk, peynir, baklava, çay ve bal gibi birçok üründe sağlığı tehdit eden hileler tespit edildi.

BAKLAVA MARKALARI DİKKAT ÇEKTİ

Listede en çok dikkat çeken ürünlerden biri baklava oldu. Ankara'da faaliyet gösteren Hacıoğlu Baklava ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta'nın ürünlerinde gıda boyası tespit edildi. İstanbul'da ünlü bir markaya ait tereyağında ise süt yağı harici yağ kullanıldığı belirlendi.

BAL, BAHARAT VE ÇAYDA HİLE

İstanbul'da Hasırcılar Baharat'ın kekiklerinde yabancı maddeye rastlandı. Sakarya'da Ekim Baharat'ın kırmızı biberinde domates katkısı bulundu.
İstanbul, Ankara ve Konya'da farklı markalara ait süzme çiçek ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
Rize'de Özen Çay Gold Rize Çayında gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI

Aydın ve İzmir'de yapılan denetimlerde çok sayıda markanın sızma zeytinyağında tohum yağı karıştırıldığı veya düşük kaliteli yağ kullanıldığı saptandı.

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI VE SAKATAT

Denetimlerde bazı kasap ve restoranlarda satılan kıyma, köfte ve sucuklarda kanatlı eti ve sakatat (kalp, taşlık) kullanıldığı ortaya çıktı. İstanbul'da piliç sucukta "mekanik ayrılmış kanatlı eti", Antalya'da köftede ise sakatat karışımı tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE NİŞASTA VE BİTKİSEL YAĞ

Ankara, Hatay ve Konya'daki üretimlerde eritme peynir, teleme ve tereyağı gibi ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı, bazı tereyağlarında ise koyun sütü bulunmadığı belirlendi.

Baharat ve Bal

İstanbul/ Hasırcılar Baharat – Kekik → Yabancı madde tespiti
Sakarya/ Ekim Baharat – Tatlı Toz Kırmızı Biber → Domates tespiti
İstanbul/ Merbal – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş
İstanbul/ Canpetek – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş
Ankara/ Saf Natural Bal – Süzme Çiçek Bal (Bingöl Yöresi) → Taklit/tağşiş
Ankara/ Saf Doğadan Bitlis – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş
Konya/ Doğasan İnş. Reklamcılık – Süzme Çiçek Bal → Taklit/tağşiş

Yağ ve Çay

Aydın/ Nova Olive – Ayçiçek Yağı → Başka tohum yağı karıştırılması
Aydın/ Vakfibirik – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması
İzmir/ Çalıkuşu – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması
İzmir/ Güclü – Naturel Sızma Zeytinyağı → Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması
İzmir/ Naturel Akdeniz – Sızma Zeytinyağı → Tohum yağı karıştırılması
Rize/ Özen Çay – Gold Rize Çayı → Gıda boyası tespiti

Et ve Et Ürünleri

İstanbul/ Altınayet – Dilimli Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti
Kütahya/ Tekir Ova – İşlem görmüş sucuk → Kanatlı eti tespiti
Ankara/ Özden Hatun – Dana Kıyma → Kanatlı eti tespiti
Antalya/ İsmet Kahraman – Dana Kıyma → Kanatlı eti tespiti
Antalya/ Ramazan Gökmen – Köfte → Sakatat (kalp, taşlık) tespiti
Antalya/ Mustafa Kılcı – Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımı → Kanatlı eti tespiti
Kocaeli/ Ahmet Gündoğdu – Lahmacun Harcı → Kanatlı eti tespiti

Süt ve Süt Ürünleri

Ankara/ MM Çiftlik – Tereyağı → Koyun sütü tespit edilemedi
Ankara/ Kafkas Çiftliği – Eritme Peynir → Bitkisel yağ
Hatay/ Gümüş Süt – Eritme Peynir → Nişasta
Konya/ Yekta Süt – Eritme Peynir → Bitkisel yağ, nişasta
Konya/ Safir – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta
Konya/ Ada Süt – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta
Konya/ Yekta Süt – Teleme → Bitkisel yağ, nişasta
Konya/ Tarım Dünyası – Eritme Peynir (Ayçiçek & Mısır yağı karışık) → Bitkisel yağ, nişasta

Tatlı ve Pastacılık

Ankara/ Hacıoğlu Baklava – Fıstıklı Special Baklava → Gıda boyası tespiti
Ankara/ Gaziantepli Meşhur Baklavacı – Fıstıklı Sarı Burma → Gıda boyası tespiti
İstanbul/ Acun – Tereyağı → Süt yağı harici yağ tespiti
Konya/ Doğasan markalı ürünler
Tuzsuz Tereyağı → Yağ oranı düşük, bitkisel yağ tespiti
Acı Soslu Tulum Peyniri → Bitkisel yağ
Anasonlu Tulum Peyniri → Bitkisel yağ, nişasta
Süzme Yoğurt → Bitkisel yağ
Yaprak Tulum Peyniri → Bitkisel yağ, nişasta
İşte Bakanlık tarafından paylaşılan o liste;

