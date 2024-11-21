Kur korumalı mevduatta son durum! Resmi rakamlar açıklandı

15 Kasım itibarıyla sektörün kredi hacmi 11 milyar 818 milyon lira arttı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre detaylar açıklandı.



15 Kasım haftasında, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 11 milyar 818 milyon lira artarak 15 trilyon 148 milyar 834 milyon liradan 15 trilyon 160 milyar 652 milyon liraya yükseldi.

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Geçen hafta bankalar arası mevduat 434 milyar 936 milyon lira artarak 18 trilyon 326 milyar 3 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE DÜŞÜŞ

15 Kasım itibarıyla tüketici kredilerinin miktarı 3 milyar 662 milyon lira azalarak 1 trilyon 893 milyar 524 milyon liraya indi. Sonuç olarak, 488 milyar 561 milyon liralık konut, 74 milyar 93 milyon liralık taşıt ve 1 trilyon 330 milyar 870 milyon liralık ihtiyaç kredisi söz konusu tutarın üç farklı bileşeniydi.

Bu süre boyunca, taksitli ticari krediler 19 milyar 577 milyon lira artarak 2 trilyon 9 milyar 406 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları %0,5 artarak 1 trilyon 676 milyar 521 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 94 milyar 275 milyon lirasını taksitsiz, 582 milyar 246 milyon lirasını taksitli olarak oluşturdu.