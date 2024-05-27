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Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Mayıs ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde havaların hala soğuk geçmesi, havaların ısınmaması vatandaşları merak ettirerek havaların ne zaman ısınacağını, bugün yağmur yağacak mı diye merak ettirerek araştırmaya devam ediyor. İşte! 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
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