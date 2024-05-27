Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu

Mayıs ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde havaların hala soğuk geçmesi, havaların ısınmaması vatandaşları merak ettirerek havaların ne zaman ısınacağını, bugün yağmur yağacak mı diye merak ettirerek araştırmaya devam ediyor. İşte! 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu

YAYINLAMA
Google News
Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE VE İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLARI

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bugün hava nasıl, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Hava sıcaklıkları ne zaman artacak, bu gün yağmur yağacak mı? MGM, 25 Mayıs 2024 Cumartesi il il hava durumu ve sıcaklıkları
Hava sıcaklıkları ne zaman artacak, bu gün yağmur yağacak mı? MGM, 25 Mayıs 2024 Cumartesi il il hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyararak il, il hava durumunu açıkladı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Yurdu kötü hava koşulları vurdu: MGM’den peş peşe uyarı! Görüntüler adeta kışı andırıyor…
Yurdu kötü hava koşulları vurdu: MGM’den peş peşe uyarı! Görüntüler adeta kışı andırıyor…
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 18 Mayıs 2024 Cumartesi tüm iller için hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 18 Mayıs 2024 Cumartesi tüm iller için hava durumu ve sıcaklıkları
17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu nasıl olacak? Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu nasıl olacak? Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
Son Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde yapılan başarılı operasyonla Organize suç örgütü çökertildi!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde yapılan başarılı operasyonla Organize suç örgütü çökertildi!
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Mersin’de can alan kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla yaralı var…
Mersin’de can alan kaza: 10 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla yaralı var…
Ligin Alt Sıraları Karıştı: Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü?
Ligin Alt Sıraları Karıştı: Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü?
Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama: Yurt genelinde hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl? 13 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama: Yurt genelinde hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl? 13 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl?
Çok Okunanlar
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…
“Bu ayın ardından enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz” bu sözler Cumhurbaşkanı’na ait…
Aleyna Tilki isyan etti: Şöhretin bedelini ödedim
Aleyna Tilki isyan etti: Şöhretin bedelini ödedim
Başvurular yarın başlıyor: Dışişleri Bakanlığı, 170 personel alımı yapacak, detaylar belli oldu…
Başvurular yarın başlıyor: Dışişleri Bakanlığı, 170 personel alımı yapacak, detaylar belli oldu…
Meteoroloji'den o iller için uyarı geldi! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den o iller için uyarı geldi! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?
Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?
Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!