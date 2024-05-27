Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de toprak kayması 2 bin kişiyi yuttu. Hükümet yaptığı açıklamada, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

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Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de toprak 2 bin kişiyi yuttu. Hükümet yaptığı açıklamada, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı

BM: DESTEK VERİLECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, toprak kaymasından etkilenen Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye destek sağlayacaklarını ifade etti.Guterres, X sosyal medya hesabından, yüzlerce kişinin can kaybına neden olan toprak kayması nedeniyle Papua Yeni Gine halkına dayanışma mesajı gönderdi.BM'nin destek için ekiplerini hazırladığını belirten Guterres, hükümetin çabalarına yardım sağlanacağını kaydetti.

Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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