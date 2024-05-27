Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de toprak 2 bin kişiyi yuttu. Hükümet yaptığı açıklamada, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.
BM: DESTEK VERİLECEK
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, toprak kaymasından etkilenen Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye destek sağlayacaklarını ifade etti.Guterres, X sosyal medya hesabından, yüzlerce kişinin can kaybına neden olan toprak kayması nedeniyle Papua Yeni Gine halkına dayanışma mesajı gönderdi.BM'nin destek için ekiplerini hazırladığını belirten Guterres, hükümetin çabalarına yardım sağlanacağını kaydetti.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber