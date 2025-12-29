Yalova'da hareketli saatler! Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 3 şehit, 9 yaralı var!

Yalova'da hareketli saatler: DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 3 şehit, 9 yaralı var!



Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada 3 polis şehit olurken, 8'i polis 1'i bekçi toplam 9 kişi yaralandı. Gece saatlerinde başlayan ve 6 teröristin öldürüldüğü operasyon, 09.40 sona erdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece 02.00 sularında merkeze bağlı Elmalık köyünde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece başlayan ve sabah saat 09.40'da sona eren operasyonda 3 polisin şehit olduğunu 8'i polis 1'i bekçi toplam 9 yaralının olduğunu söyledi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildiği ifade edildi. Teröristlerin Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Operasyon ise hala devam ediyor. Okullar tatil edildi, giriş çıkışlar da kapatıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece 02.30 sularında merkeze bağlı Elmalık köyünde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir." denildi.

BURSA'DAN ÖZEL HAREKAT EKİBİ GELDİ; OPERASYON SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Bursa'dan özel harekat ekiplerinin destek için geldiği operasyonun 6 saattir devam ettiği, çatışmaların sokak aralarında sürdüğü öğrenildi. Çatışmanın yaşandığı bölgedeki 5 okulda eğitime ara verilirken; doğal gaz ve elektriğin kontrol amaçlı kesildiği, sivil vatandaşların ve araçların da köy bölgesine girişine izin verilmediği kaydedildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'daki operasyon hakkında geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SON HAFTA YAPILAN İKİ KRİTİK DEAŞ OPERASYONU

Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) geçtiğimiz hafta örgüte etkili operasyon düzenledi.

25 Aralık 2025 tarihinde yapılan operasyon ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla yürütüldü. Talimat üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; DAEŞ'in yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler elde edildi. Terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında 137 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu. 115 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

26 Aralık 2025 tarihinde, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan DAEŞ'li terörist yakalandı. Malatya'da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DAEŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DAEŞ'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

