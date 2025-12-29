Altın piyasasında hareketlilik: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 29 Aralık 2025 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve altın sahipleri tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yılın son haftasına girilirken yatırımcılar alım fırsatlarını değerlendirmek istiyor. “Bugün 1 gram altı ne kadar?” sorusu da bu nedenle sorgulanıyor. Özellikle Kapalıçarşı’da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik gözlenirken yatırımcılar "Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta ons altın tarafında yaşanan tarihi zirvelerin ardından, gram altın fiyatları da iç piyasada rekor tazeleme noktasına geldi. Fed’in faiz politikaları ve küresel piyasalardaki jeopolitik hareketlilikle rekor üstüne rekor kıran ons altın yatırımcılarını sevindirdi. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları 29 Aralık 2025!