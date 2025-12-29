Altın piyasasında hareketlilik: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
29 Aralık 2025 10:17
Yılın son haftasına girilirken yatırımcılar alım fırsatlarını değerlendirmek için sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları 29 Aralık 2025 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar ve altın sahipleri tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yılın son haftasına girilirken yatırımcılar alım fırsatlarını değerlendirmek istiyor. “Bugün 1 gram altı ne kadar?” sorusu da bu nedenle sorgulanıyor. Özellikle Kapalıçarşı’da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik gözlenirken yatırımcılar "Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta ons altın tarafında yaşanan tarihi zirvelerin ardından, gram altın fiyatları da iç piyasada rekor tazeleme noktasına geldi. Fed’in faiz politikaları ve küresel piyasalardaki jeopolitik hareketlilikle rekor üstüne rekor kıran ons altın yatırımcılarını sevindirdi. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı altın fiyatları 29 Aralık 2025!
29 Aralık 2025 altın fiyatları yılın son haftasına girerken yatırımcıların ilgi odağına girdi. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları, 2025 yılının genelinde hakim olan "güvenli liman" yolunda emin adımlarla ilerliyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatlarının güçlü duruşu, doğrudan doğruya iç piyasadaki gram altın ve çeyrek altın fiyatlamalarını yukarı yönlü baskılıyor. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı kapalı çarşı gibi altının sıkça alıp satıldığı yerlerde hareketliliğe sebep oluyor. Kapalıçarşı esnafı, yıl sonu olması sebebiyle hem yatırım hem de portföy dengeleme amaçlı fiziki altın talebinin arttığına dikkat çekiyor. Peki, Gram altı ne kadar oldu? İşte 29 Aralık Kapalı Çarşı altın fiyatları!
CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2025 Gram altın fiyatı
Alış: 6.224,55
Satış: 6.225,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI 29 ARALIK 2025 Alış: 10.105,00
Satış: 10.289,00
ONS ALTIN FİYATI 29 ARALIK 2025 Alış 4.511,71 Dolar
Satış: 4.512,53 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 29 ARALIK 2025 Alış: 40.406,00 TL
Satış: 40.955,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 29 ARALIK 2025 Alış: 6277 TL
Satış: 6322 TL