Yağan yağmurlar İstanbul'un yüzünü güldürdü: İşte barajların doluluk oranı

Yağan yağmurlar İstanbul'un yüzünü güldürdü: Su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ barajların doluluk oranlarını açıkladı...

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı yüzde 80'e dayandı.

İstanbul'da şubat ve mart ayında etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 10 Mart'ta 77.98 olarak ölçülürken, bugünkü verilere göre yüzde 79.46 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94.46 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 55.89 ile Istrancalar Barajı oldu.

20 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 65.52

• Büyükçekmece Barajı yüzde 75.1

• Darlık Barajı yüzde 76.93

• Elmalı Barajı yüzde 94.46

• Istrancalar Barajı yüzde 55.89

• Kazandere Barajı yüzde 86.18

• Pabuçdere Barajı yüzde 85.39

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.1

• Terkos Barajı yüzde 80.08

• Ömerli Barajı yüzde 90.06

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