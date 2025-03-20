İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB medya AŞ'nin başında bulunan Murat Ongun'u vatandaşlar merak ederek internet ortamında 'Murat Ongun kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir' neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladılar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un biyografisi.

MURAT ONGUN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Murat Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olup, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlamıştır. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsüdür.

Günümüzde Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu görevine devam etmektedir.

1996 yılında mezun olduktan sonra Show Haber'in Ankara muhabiri olarak çalışmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda da İstanbul'a gelerek Star TV ve ATV'de mesleğini sürdürmüştür.

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3 Eylül 2001 tarihinde Habertürk TV'nin kurulmasının ardından, kanalda hem muhabir hem de idareci pozisyonlarında çalışmaya devam etmiştir.

2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev almıştır. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Türkiye yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevine getirilmiştir.

17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığını belirtmesinin ardından sözcülük görevi sona erdi.

Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

MURAT ONGUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Aralarında Murat Ongun'un da yer aldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında 100 şüpheli gözaltına alındı.