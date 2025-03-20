Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Kimdir, nerelidir hangi partilidir, neden gözaltına alındı

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı vatandaşlar merak ederek internet ortamında 'Murat Çalık kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir'? diye araştırmaya başladılar.İşte Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın biyografisi.

MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka'da, Lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu.

1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı.

1999 yılından bu yana Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014-2018 tarihlerinde o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. 2019 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmesinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu.

Haberin Devamı

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu'ndan devraldı. 2019-2024 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Çalık, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu ve bir kez daha Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

MURAT ÇALIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki "para sayma" görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı karı alındı.

Soruşturma "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamaları kapsıyor.

Bu kapsamda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da gözaltına alındığı bildirildi. Ancak, resmi makamlar tarafından konuya ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.