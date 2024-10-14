Whatsapp kullanıcıları bu habere çok üzülecek! 1 Kasım sonrası kapatılıyor
1 Kasım'da, dünya çapındaki en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu cihazlarda çalışmayacak.
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WhatsApp, Android cihazlar için önemli bir güncelleme planlıyor. 1 Kasım 2024 itibarıyla uygulamanın kullanılmayacağı telefonlar META tarafından duyuruldu. Uygulamayı kullanabilmek için kullanıcıların en az Android 6.0 işletim sistemine sahip olmaları gerekir.
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YENİ KISITLAMALAR YOLDA
Ayrıca, birçok kullanıcı telefonlarını 'root' yaparak üçüncü parti uygulamalara erişim sağlar. Kullanıcılar, bu yöntemle aynı cihazda birden fazla WhatsApp uygulamasını kullanabilir. Bununla birlikte, bu tür root edilmiş cihazlarda kısıtlamaların META tarafından alınabileceği belirtiliyor.
WHATSAPP ARTIK BU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK
Nexus 4
Nexus 7
Nexus 10
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