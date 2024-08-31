VPN kullanana ceza! Bu kara dünyada bir ilk

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yani eski adıyla Twitter'ın ülke çapında acil olarak askıya alınması gerektiğini emretti.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes, Brezilya'ya geçtiğimiz Çarşamba günü yasal bir X/Twitter temsilcisi atanması için 24 saatlik bir süre verdiğini bildirdi.

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Bu kararın Elon Musk'ın platform için Brezilya'da yasal bir temsilci belirleme talebine karşı çıkmasından kaynaklandığı bildirildi.

X, eski adıyla Twitter'ın sahibi Elon Musk, Ağustos ayının başlarında Brezilya'daki ofisini kapatarak, yanlış bilgi yaydığı iddia edilen bazı hesapların kaldırılmasına yönelik mahkeme kararlarını protesto etti.

VPN Kullanımı İçin Para Cezası

Brezilya Yüksek Mahkemesi, VPN kullanarak Twitter/X'e erişen herkese günlük 8.874 dolara kadar para cezası verecek.