Sokak röportajı olay olmuştu! Dilruba Kayserilioğlu serbest kaldı

Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu sonunda serbest bırakıldı.

Avukatları, İzmir Aliağa'daki tutuklu Kayserilioğlu'nun durumuna itiraz etti. Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

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Ne olmuştu?

Dilruba K. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla ilgili itiraz reddedildi. Dilruba K., itiraz üzerine mahkeme tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutuklandı ve yurt dışı yasağı getirildi. Dilruba K., yine de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.