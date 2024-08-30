İslam Memiş yatırımcıyı yine uyardı! Döviz ve altın piyasası karışacak

Altın ve dolar kurundaki yükselişe dikkat çeken İslam Memiş, YouTube kanalında çarpıcı bir açıklama yaptı.

İslam Memiş, doların hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, "Bir anda 35 lira seviyesinin görülebileceğini söyledi." İslam Memiş, "Döviz altında bu şoklara hazırlıklı olmak faydalıdır."dedi.

İslam Memiş, "Bir hafta içinde bir atak gerçekleşebilir" dedi. Bir atak 34,65-34,85 ve 35'i zorlayacak ve herkes şaşıracak." dedi.

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İslam Memiş, "Dövizde yukarı yönlü hareketler bekleniyor" dedi. Dolarda 40-45 bandı ve euroda 45-50 bandı bekleniyor.dedi.

Altın alacaklar bunlara dikkat etsin

"Altın alımlarını hafta sonuna kadar bitirin" diyen İslam Memiş, ons altında destek seviyesinin 2470 dolar aşağıda ve 2.530 dolar yukarıda olduğunu, üst tarafın test edildiğini ancak alt tarafın test edilmediğini belirtti. Kaygım var. Yine de jeopolitik gerilimler bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Altın, çeşitli haber akışları nedeniyle yükseliş trendine girebilir." uyarısında bulundu.

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Gram Altın Açıklaması

Gram altın yatırımcısına her zamanki uyarısını tekrarlayan ve "Ons altını takip edin" diyen İslam Memiş, "Gram altın fiyatında 2832 lira seviyesi görülmüştür" dedi. Gram altın şu anda 2800-2810 lira seviyesinde. Gram altında satın almak isteyenler de bu hafta sonuna kadar satın almaları gerekiyor.dedi.